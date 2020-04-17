У Ризі оштрафували 3 чоловіків, які порушили дистанцію, бо не вірили в коронавірус

Поліція самоврядування Риги оштрафувала за недотримання дистанції трьох чоловіків, що розмовляли на подвір'ї - кожен з них отримав штраф на 100 євро.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

У четвер ввечері, патрулюючи на вулиці Салацас, поліція помітила на подвір'ї багатоквартирного будинку трьох чоловіків. Вони стояли і розмовляли, не дотримуючись встановленої в країні дистанції в 2 метри.

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Чоловіки висловили здивування, почувши про заборону збиратися втрьох.

Крім того, один з них назвав інформацію про поширення коронавірусу і кількість померлих від нього в світі фейковий новинами.

На питання про те, чому компанія не дотримується обмеження, порушник відповів, що "не хоче коментувати дурниці".

Як зазначає видання, з урахуванням "безтурботного ставлення" порушників до обмежень поліція вирішила оштрафувати кожного на 100 євро.

Досі за недотримання правил дистанціювання поліція оформила 202 протоколи у Ризі. В основному застосовувався мінімальний штраф - 10 євро.

Нагадаємо, раніше у Латвії чоловіка, який порушив зобов’язання про сувору самоізоляцію, оштрафували на 2 тисячі євро