У Ризі оштрафували 3 чоловіків, які порушили дистанцію, бо не вірили в коронавірус
Поліція самоврядування Риги оштрафувала за недотримання дистанції трьох чоловіків, що розмовляли на подвір'ї - кожен з них отримав штраф на 100 євро.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.
У четвер ввечері, патрулюючи на вулиці Салацас, поліція помітила на подвір'ї багатоквартирного будинку трьох чоловіків. Вони стояли і розмовляли, не дотримуючись встановленої в країні дистанції в 2 метри.
Чоловіки висловили здивування, почувши про заборону збиратися втрьох.
Крім того, один з них назвав інформацію про поширення коронавірусу і кількість померлих від нього в світі фейковий новинами.
На питання про те, чому компанія не дотримується обмеження, порушник відповів, що "не хоче коментувати дурниці".
Як зазначає видання, з урахуванням "безтурботного ставлення" порушників до обмежень поліція вирішила оштрафувати кожного на 100 євро.
Досі за недотримання правил дистанціювання поліція оформила 202 протоколи у Ризі. В основному застосовувався мінімальний штраф - 10 євро.
Нагадаємо, раніше у Латвії чоловіка, який порушив зобов’язання про сувору самоізоляцію, оштрафували на 2 тисячі євро