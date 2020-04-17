В Риге оштрафовали 3 мужчин, которые нарушили дистанцию, потому что не верили в коронавирус

Полиция самоуправления Риги оштрафовала за несоблюдение дистанции трех мужчин, которые разговаривали во дворе - каждый из них получил штраф на 100 евро.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

В четверг вечером, патрулируя на улице Салацас, полиция заметила во дворе многоквартирного дома троих мужчин. Они стояли и разговаривали, не соблюдая установленную в стране дистанцию в 2 метра.

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Мужчины выразили удивление, услышав о запрете собираться втроем.

Кроме того, один из них назвал информацию о распространении коронавируса и количество умерших от него в мире фейковыми новостями.

На вопрос о том, почему компания не соблюдает ограничения, нарушитель ответил, что "не хочет комментировать глупости".

Как отмечает издание, с учетом "беспечного отношения" нарушителей к ограничениям полиция решила оштрафовать каждого на 100 евро.

До сих пор за несоблюдение правил дистанцирования полиция оформила 202 протокола в Риге. В основном применялся минимальный штраф - 10 евро.

Напомним, ранее в Латвии человека, который нарушил обязательства о строгой самоизоляции, оштрафовали на 2000 евро