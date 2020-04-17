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Чехія почне відновлювати служби у храмах з 27 квітня

П'ятниця, 17 квітня 2020, 20:53

Кабінет міністрів Чехії затвердив план, згідно з яким богослужіння та релігійні обряди можуть проводитися в храмах з 27 квітня з певними обмеженнями

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ceske Noviny.

Зокрема, релігійні зібрання зможуть проводитись із максимум 15 людьми, присутніми у храмі. З 11 травня - 30 людьми, з 25 травня - 50 людьми. При цьому люди повинні дотримуватись норм гігієни та дистанції. 

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З 8 червня події в церквах не повинні обмежуватися кількістю учасників.

Моніка Климентова, прессекретарка Чеської єпископської конференції, зазначила, що рішення уряду є перевагою для прихожан. 

"Ми повідомимо про це рішення окремі парафії і підготуємо для них керівництво про те, як діяти", - сказала вона. 

Вона також додала, що нові правила не створять проблем для багатьох сільських парафій з невеликою кількістю прихожан. Але у великих міських парафіях можуть виникнути труднощі. 

"Онлайн-трансляції богослужінь, безумовно, будуть тривати до тих пір, поки продовжуватимуться заходи уряду", - додала вона.

Чехія вважається однією з найбільш атеїстичних країн в Європі.

За останніми даними, в Чехії діагностовано 6 499 осіб з коронавірусом і 173 людини померли.

Раніше уряд Чехії оприлюднив план щодо подальшого ослаблення карантинних заходів, введених для боротьби з коронавірусом.

Карантин буде знято у п'ять етапів, починаючи з 20 квітня. У понеділок відкриються фермерські ринки, майстерні і відновиться професійна спортивна підготовка з невеликими групами спортсменів.

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