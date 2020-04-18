Посольство Росії в Чехії "переїхало" з площі Бориса Нємцова у Празі

Посольство Росії в Празі не використовуватиме адресу "площа Бориса Нємцова" в офіційних документах.

Про це посольство повідомило МЗС Чехії, повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Aktuálně.

Фізичне розміщення посольства не зміниться, його головна будівля, як і раніше знаходитиметься в колишньому палаці Печека, який після перейменування в лютому нинішнього року празької площі Під каштанами (Pod Kaštany) розташований за адресою "площа Бориса Нємцова, будинок 1".

Однак, росіяни звернулися до Міністерства закордонних справ Чехії і повідомили, що вони будуть використовувати в якості офіційної адреси вулицю Коруновачні (Korunovační 34), де знаходиться консульський відділ, менш ніж в 400 метрах від посольства.

Прессекретар чеського МЗС підтвердила цю інформацію. "Російське посольство повідомило нам сьогодні про зміну своєї адреси поштової доставки, це в основному тільки адміністративний крок, який у нас немає ніяких підстав оскаржувати", - сказала Зузана Штіхова.

Російське посольство ніяк не пояснило перенесення своєї юридичної адреси.

Мер Праги Зденек Гржіб, за участю якого в кінці лютого відбулася церемонія перейменування площі, вважає, що російська сторона захотіла уникнути того, щоб посольство знаходилося на площі імені Бориса Нємцова.

"Мені це здається дивним, адже і Володимир Путін назвав вбивство Нємцова підлим і цинічним і заявив, що організатори повинні понести покарання", - сказав Гржіб.

Влада Праги, обґрунтовуючи перейменування, відзначає, що хотіла відзначити внесок Нємцова в будівництво демократичної Росії, а також підтримати тих, хто бореться в Росії за права людини.