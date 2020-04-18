Посольство России в Чехии "переехало" с площади Бориса Немцова в Праге

Посольство России в Праге не будет использовать адрес "площадь Бориса Немцова" в официальных документах.

Об этом посольство уведомило МИД Чехии, сообщает Aktuálně.

Физическое положение посольства не поменяется, его главное здание по-прежнему будет находиться в бывшем дворце Печека, который после переименования в феврале нынешнего года пражской площади Под Каштанами (Pod Kaštany) расположен по адресу "площадь Бориса Немцова, дом 1".

Однако, россияне обратились в Министерство иностранных дел и сообщили, что они будут использовать в качестве официального адреса улицу Коруновачни (Korunovační 34), где находится консульский отдел, менее чем в 400 метрах от посольства.

Пресс-секретарь чешского МИДа подтвердила эту информацию. "Российское посольство сообщило нам сегодня об изменении своего адреса почтовой доставки, это в основном только административный шаг, который у нас нет никаких оснований оспаривать", - сказала Зузана Штихова.

Российское посольство никак не объяснило перенос своего юридического адреса.

Мэр Праги Зденек Гржиб, при участии которого в конце февраля состоялась церемония переименования площади, полагает, что российская сторона захотела избежать того, чтобы посольство находилось на площади имени Бориса Немцова.

"Мне это кажется странным, ведь и Владимир Путин назвал убийство Немцова подлым и циничным и заявил, что организаторы должны понести наказание", – сказал Гржиб.

Власти Праги, обосновывая переименование, подчеркнули, что хотели отметить вклад Немцова в строительство демократической России, а также поддержать тех, кто борется в РФ за права человека.