Австрія може відкритись для туристів з окремих країн вже цього літа

Австрія не виключає, що влітку почне пускати до себе туристів з країн, які змогли взяти під контроль ситуацію з поширенням коронавірусу, зокрема, з Німеччини.

Про це заявила міністр туризму Австрії Елізабет Кестінгер в інтерв’ю Die Presse, повідомляє "Європейська правда".

"Нам треба готуватися до різних видів відпусток цього року. Але оскільки поширення коронавірусу зараз відносно під контролем, ми як федеральний уряд вже можемо обіцяти поступове пом’якшення заходів і ми переконані, що туристичні поїздки цього літа можливі" - сказала Кестінгер.

Втім, вона зазначила, що обмеження на подорожі через пандемію коронавірусу діятиме протягом кількох місяців.

"Однак якщо країни будуть демонструвати таку добру, позитивну динаміку, як Німеччина, є висока ймовірність досягнути двосторонніх домовленостей(щодо туризму)" - сказала міністр.

Читайте також Австрія відкриє музеї з середини травня

Варто зазначити, що найбільше туристів до Австрії приїздить саме з Німеччини – близько 30%.

Міністр охорони здоров'я Німеччини Єнс Шпан заявив, що станом на п’ятницю 17 квітня епідемія коронавірусу взята під контроль.

Нагадаємо, в Австрії відкрилися невеликі магазини, які не працювали останні тижні через карантинні обмеження, пов'язані з коронавірусів.

Великі торгові центри залишаються закритими до 2 травня. Ресторани та готелі можуть поступово почати відкриватися з середини травня.

Читайте також: "Довго, повільно та не всюди: як та коли Європа планує виходити з карантину"