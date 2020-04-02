Кількість інфікованих коронавірусом в Австрії перевищила 10 тисяч
Четвер, 2 квітня 2020, 13:39
Міністерство охорони здоров'я Австрії станом на ранок четверга проінформувало про понад 10 тисяч підтверджених випадків нового коронавірусу.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на газету Die Presse.
10 923 людини мають позитивний результат тесту на COVID-19. Кількість загиблих зросла до 158.
Від початку епідемії протестовано понад 92 тисячі людей.
З 1 квітня у багатьох супермаркетах Австрії почав діяти масковий режим. З 6 квітня він стане обов’язковим по всій країні.
Канцлер Себастіан Курц раніше заявляв, що маски покупцям роздаватимуть на входах до магазинів.
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