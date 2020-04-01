В Австрії рівень безробіття через коронавірус сягнув найвищого показника з 1946 року

Пандемія коронавірусу призвела до зростання безробіття в Австрії до історичного максимуму.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на дані австрійського агентства АРА.

В цілому по країні число зареєстрованих безробітних зросло на 4,7% до 12,2% на кінець березня, такого показника не спостерігалося з 1946 року.

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У березні на 52,5% більше людей залишилися без роботи в порівнянні з тим же місяцем минулого року. Загалом без роботи перебувають понад пів мільйона людей.

В регіоні Тіроль, який сильно залежить від туризму і особливо сильно постраждав від пандемії, безробіття в березні виросло на 199% в порівнянні з тим же періодом в 2019 році.

Лижний сезон в Альпах був перерваний в минулому місяці, коли випадки коронавірусу почали різко збільшуватися.

Число безробітних найбільше збільшилося в сферах розміщення і харчування (+145,1% або +60,784 людей), будівництва (+94,8%, +28 191) і транспорту (+ 83,8%, + 13,728).

В кінці березня число людей, які не мають роботи в роздрібній торгівлі, зросло на 34,4% в порівнянні з тим же місяцем попереднього року.

Станом на ранок середи кількість підтверджених випадків захворювання на коронавірус в Австрії зросла до 10 192. У результаті хвороби 146 осіб померли, а 1095 одужали.

Як повідомлялося раніше, сотні осіб об'єднаються для позову щодо дій влади австрійської федеральної землі Тіроль через ймовірне зараження коронавірусом на курорті Ішгль.



Ішгль почали згадувати у негативному контексті, оскільки на початку березня у бармена одного з місцевих барів виявили коронавірус, однак місцева влада повідомила, що загрози немає, а тому курорт залишався відкритим. Карантин у Тіролі запровадили лише 19 березня.