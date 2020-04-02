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Число инфицированных коронавирусом в Австрии превысило 10 тысяч

Четверг, 2 апреля 2020, 13:39

Министерство здравоохранения Австрии по состоянию на утро четверга проинформировало о более 10 тысячах подтвержденных случаев коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на газету Die Presse.

10 923 человека имеют положительный результат теста на COVID-19. Число умерших возросло до 158.

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С начала эпидемии протестировано более 92 000 человек.

С 1 апреля во многих супермаркетах Австрии начал действовать масочный режим. С 6 апреля он станет обязательным по всей стране.

Канцлер Себастьян Курц ранее заявлял, что маски покупателям будут раздавать на входах в магазины.

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Коронавирус Австрія
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