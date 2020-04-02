Коронавірус у Нідерландах: кількість померлих зросла до 1339
У Нідерландах кількість загиблих від коронавірусу зросла до 1339.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на нові дані Національного інституту громадського здоров’я RIVM.
За останні 24 години у Нідерландах зареєстрували 166 нових смертей від коронавірусу, загальна кількість померлих зросла до 1339.
Вже третій день поспіль кількість зареєстрованих смертей перевищує сотню. Напередодні повідомляли про 134 померлих, а 31 березня за добу зареєстрували рекордні 175 смертей.
За добу підтвердилися 1083 нових випадків захворювання, з них 625 людей госпіталізували.
Кількість підтверджених випадків коронавірусу в країні майже досягла 14 700, у лікарнях перебувають більше 5784 хворих.
У коментарі до статистики зазначають, що іноді дані надходять із затримкою, тому частина випадків госпіталізації та смерті могли статися на декілька днів раніше, ніж потрапили у статистику.
Як повідомлялося раніше, Нідерланди ще на місяць продовжили закриття шкіл, ресторанів, барів та музеїв у зв’язку з пандемією.
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