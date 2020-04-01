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Нідерланди продовжили закриття шкіл, барів і ресторанів на місяць

Середа, 1 квітня 2020, 09:24

Нідерланди продовжили ще на місяць закриття шкіл, ресторанів, барів та музеїв на тлі продовження зростання позитивних випадків коронавірусу та випадків смерті через пандемію. 

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NLTimes.nl.

Заклади не працюватимуть принаймні до 28 квітня, оголосив у вівторок ввечері прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте після зустрічі з експертами, радниками та міністерською командою з управління кризовими ситуаціями.

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За тиждень до 28 квітня уряд Нідерландів вирішить, чи продовжувати обмеження надалі. 

Країна не перебуває на жорсткому карантині як, наприклад, Італія, де жителям не можна без нагальної потреби виходити з дому. Свої кроки уряд Нідерландів здійснює, відштовхуючись від концепції групового імунітету. 

Але людям наполегливо рекомендують дотримуватись соціального дистанціювання та працювати з дому. Події та збори за участю трьох чи більше людей, які не живуть разом, заборонені.

Жорсткий карантин все ще може бути запроваджений, якщо ситуація погіршиться, сказав Рютте.

Кількість підтверджених випадків коронавірусу в Нідерландах наближається до 12 600, кількість загиблих складає 1 039 станом на вівторок.

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Коронавірус Нідерланди
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