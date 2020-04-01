Нідерланди продовжили закриття шкіл, барів і ресторанів на місяць

Нідерланди продовжили ще на місяць закриття шкіл, ресторанів, барів та музеїв на тлі продовження зростання позитивних випадків коронавірусу та випадків смерті через пандемію.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NLTimes.nl.

Заклади не працюватимуть принаймні до 28 квітня, оголосив у вівторок ввечері прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте після зустрічі з експертами, радниками та міністерською командою з управління кризовими ситуаціями.

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За тиждень до 28 квітня уряд Нідерландів вирішить, чи продовжувати обмеження надалі.

Країна не перебуває на жорсткому карантині як, наприклад, Італія, де жителям не можна без нагальної потреби виходити з дому. Свої кроки уряд Нідерландів здійснює, відштовхуючись від концепції групового імунітету.

Але людям наполегливо рекомендують дотримуватись соціального дистанціювання та працювати з дому. Події та збори за участю трьох чи більше людей, які не живуть разом, заборонені.

Жорсткий карантин все ще може бути запроваджений, якщо ситуація погіршиться, сказав Рютте.

Кількість підтверджених випадків коронавірусу в Нідерландах наближається до 12 600, кількість загиблих складає 1 039 станом на вівторок.

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