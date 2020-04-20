Число жертв коронавірусу у США перевищило 40 тис., заражених понад 755 тис.

В неділю вдень кількість померлих від коронавірусу в США перевищила 40 тисяч осіб.

Про це свідчать дані Університету Джона Хопкінса, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на CNN.

40 461 смертельний випадок припадає на більш ніж 755 533 випадки зараження.

Раніше дослідники з Гарварду попередили, що якщо країна хоче, щоб економіка знову відкрилася, тестування повинно охоплювати принаймні 500 000 осіб в день.

Обсяги тестування по всій країні в даний час становлять 150 000 на день.

Хоча деякі офіційні особи застерігають проти цього, окремі штати прагнуть відновити роботу якомога швидше. Протестувальники з'явилися в столицях штатів Колорадо, Вашингтона, Індіани, Меріленда, Нью-Гемпшира і Техасу в ці вихідні, щоб засудити накази своїх штатів залишатися вдома.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп представив план виходу штатів з карантину, щоб оживити економіку, навіть попри те, що країна продовжує боротися з пандемією.

У п’ятницю Трамп оголосив, що школи в країні можуть відкриватися "рано чи пізно". При цьому багато губернаторів штатів скасували заняття на решту навчального року.