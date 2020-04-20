Число жертв коронавируса в США превысило 40 тыс., зараженных более 755 тыс.

В воскресенье днем количество умерших от коронавируса в США превысило 40 тысяч человек.

Об этом свидетельствуют данные Университета Джона Хопкинса, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CNN.

40 461 смертельный случай приходится на более чем 755 533 случаи заражения.

Ранее исследователи из Гарварда предупредили, что если страна хочет, чтобы экономика снова открылась, тестирование должно охватывать по крайней мере 500 000 человек в день.

Объемы тестирования по всей стране в настоящее время составляют 150 000 в день.

Хотя некоторые официальные лица предостерегают против этого, отдельные штаты стремятся возобновить работу как можно скорее. Протестующие появились в столицах штатов Колорадо, Вашингтона, Индианы, Мэриленда, Нью-Гемпшира и Техаса в эти выходные, чтобы осудить приказы своих штатов оставаться дома.

Напомним, президент США Дональд Трамп представил план выхода штатов из карантина, чтобы оживить экономику, даже несмотря на то, что страна продолжает бороться с пандемией.

В пятницу Трамп объявил, что школы в стране могут открываться "рано или поздно". При этом многие губернаторы штатов отменили занятие на оставшуюся часть учебного года.