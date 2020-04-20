Президент Чехії за те, щоб не відкривати кордони ще рік

Президент Чехії Мілош Земан вважає, що кордони країни мають лишатися закритими протягом року.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ceske noviny.

"Я завжди вважав, що кордони мають лишатися закритими протягом року, щоб виїзд не призвів до нової хвилі епідемії, що цілком можливо, якщо їхати до країн, де епідемія ще триває" - сказав Земан.

Туристичні агентства, готелі та інші туристичні бізнеси просять уряд встановити хоча б попередні терміни відкриття кордонів. Однак, на думку уряду, розвиток подій в Чехії та сусідніх країнах поки неможливо передбачити.

"Сьогодні ми не знаємо, чи буде друга чи третя хвиля. Сьогодні ми не можемо це якось спланувати, але в кінці травня ми будемо мудрішими", - сказав міністр охорони здоров’я Адам Войтех в суботу.

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За словами міністра, необмежені подорожі – це не питання цьогорічного літнього сезону. Однак в уряді не виключають, що чехи зможуть їздити в країни зі сприятливою епідеміологічною ситуацією.

Крім Хорватії та Словаччини, за даними туристичних агентств, сприятлива ситуація склалася і в Болгарії. За словами заступника голови асоціації туристичних агентств Чехії Яна Папежа, двосторонні угоди про обмін туристами також можуть бути укладені з Грецією, Таїландом, В'єтнамом або Мальдівами.

Обмеження на вільне пересування діють в Чеській Республіці з 16 березня. Перетинати кордон можна тільки у виправданих випадках.