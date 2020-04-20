Президент Чехии за то, чтобы не открывать границы еще год

Президент Чехии Милош Земан считает, что границы страны должны оставаться закрытыми в течение года.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ceske noviny.

"Я всегда считал, что границы должны оставаться закрытыми в течение года, чтобы выезд не привел к новой волне эпидемии, что вполне возможно, если ехать в страны, где эпидемия еще продолжается" - сказал Земан.

Туристические агентства, гостиницы и другие туристические бизнесы просят правительство установить хотя бы предварительные сроки открытия границ. Однако, по мнению правительства, развитие событий в Чехии и соседних странах пока невозможно предсказать.

"Сегодня мы не знаем, будет ли вторая или третья волна. Сегодня мы не можем это как-то спланировать, но в конце мая мы будем мудрее", - сказал министр здравоохранения Адам Войтех в субботу.

По словам министра, неограниченные путешествия – это не вопрос нынешнего летнего сезона. Однако в правительстве не исключают, что чехи смогут ездить в страны с благоприятной эпидемиологической ситуацией.

Кроме Хорватии и Словакии, по данным туристических агентств, благоприятная ситуация сложилась и в Болгарии. По словам заместителя председателя ассоциации туристических агентств Чехии Яна Папежа, двусторонние соглашения об обмене туристами также могут быть заключены с Грецией, Таиландом, Вьетнамом или Мальдивами.

Ограничения на свободное передвижение действуют в Чешской Республике с 16 марта. Пересекать границу можно только в оправданных случаях.