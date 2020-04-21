Лідер КНДР має серйозні проблеми зі здоров'ям, переніс операцію - ЗМІ

Лідер КНДР Кім Чен Ин опинився у серйозній небезпеці після операції, пов’язаної із серцево-судинною системою.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на CNN, такі дані розвідки вивчають у США.

Кім Чен Ин пропустив святкування дня народження свого діда Кім Ір Сена 15 квітня. Це викликало спекуляції щодо стану його здоров’я. Раніше його бачили за чотири дні до цього на засіданні уряду.

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Американський посадовець заявив CNN, що побоювання з приводу здоров'я Кіма заслуговують на довіру, але складно оцінити важкість його стану.

За даними онлайн-видання Daily NK в Південній Кореї, Кім Чен Ин, ймовірно, 12 квітня переніс процедуру, пов'язану з серцево-судинною системою. Її провели через "надмірне куріння, ожиріння і перевтому".

За даними ЗМІ, зараз лідер КНДР нібито відновлюється на віллі в районі Хянсан.

Після того, як медики оцінили, що стан Кіма поліпшується, велика частина медичної команди повернулася до Пхеньяна 19 квітня. Інша група медиків залишилися спостерігати за його одужанням.