У лидера КНДР серьезные проблемы со здоровьем, он перенес операцию - СМИ

Лидер КНДР Ким Чен Ын оказался в серьезной опасности после операции, связанной с сердечно-сосудистой системой.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CNN, такие данные разведки изучают в США.

Ким Чен Ын пропустил празднование дня рождения своего деда Ким Ир Сена 15 апреля. Это вызвало спекуляции относительно состояния его здоровья. Ранее его видели за четыре дня до этого на заседании правительства.

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Американский чиновник заявил CNN, что опасения по поводу здоровья Кима заслуживают доверия, но трудно оценить тяжесть его состояния.

По данным онлайн-издания Daily NK в Южной Корее, Ким Чен Ын, вероятно, 12 апреля перенес процедуру, связанную с сердечно-сосудистой системой. Ее провели из-за "чрезмерного курения, ожирения и переутомления".

По данным СМИ, сейчас лидер КНДР якобы восстанавливается на вилле в районе Хянсан.

После того, как по оценкам медиков состояние здоровья Кима начало улучшаться, большая часть медицинской команды вернулась в Пхеньян 19 апреля. Другая группа медиков осталась наблюдать за его выздоровлением.