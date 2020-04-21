ЄС пообіцяв підтримку Україні для повної ліквідації пожеж в Чорнобильській зоні

Євросоюз готовий надати комплексну підтримку Україні для повної ліквідації пожеж у Чорнобильській зоні.

Як повідомляє "Європейська правда", про це послу України при ЄС Миколі Точицькому заявив єврокомісар з питань кризового менеджменту Янез Ленарчич.

"Під час нашої розмови єврокомісар з питань кризового менеджменту Янез Ленарчич запевнив, що ЄС готовий надати комплексну підтримку Україні у врегулюванні ситуації з пожежами в Чорнобильській зоні. Високо цінуємо готовність ЄС допомагати Україні", - написав Точицький у своєму офіційному Twitter-акаунті.

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Зі свого боку Ленарчич повідомив у Twitter, що ЄС продовжуватиме моніторинг ситуації у Чорнобильській зоні та "залишається готовим надати допомогу до повної ліквідації пожеж за допомогою своєї програми спостереження за Землею Copernicus та інших відповідних інструментів".

Нагадаємо, Німеччина передала Державній службі України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) спеціальне обладнання для локалізації лісових пожеж навколо Чорнобильської АЕС вартістю 230 тисяч євро.