ЕС пообещал поддержку Украине для полной ликвидации пожаров в Чернобыльской зоне

Евросоюз готов оказать комплексную поддержку Украине для полной ликвидации пожаров в Чернобыльской зоне.

Как сообщает "Европейская правда", об этом послу Украины при ЕС Николаю Точицкому заявил еврокомиссар по вопросам кризисного менеджмента Янез Ленарчич.

"Во время нашего разговора еврокомиссар по вопросам кризисного менеджмента Янез Ленарчич заверил, что ЕС готов предоставить комплексную поддержку Украине в урегулировании ситуации с пожарами в Чернобыльской зоне. Высоко ценим готовность ЕС помогать Украине", - написал Точицкий в своем официальном Twitter-аккаунте.

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Со своей стороны Ленарчич сообщил в Twitter, что ЕС будет продолжать мониторинг ситуации в Чернобыльской зоне и "остается готовым оказать помощь в полной ликвидации пожаров с помощью своей программы наблюдения за Землей Copernicus и других соответствующих инструментов".

Напомним, Германия передала Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям специальное оборудование для локализации лесных пожаров вокруг Чернобыльской АЭС стоимостью 230 000 евро.