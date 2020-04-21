Росія і Китай просувають конспірологічні наративи про коронавірус – агентство ЄС

Росія і Китай просувають конспірологічні наративи про коронавірус, що можуть вплинути на громадське здоров’я та безпеку.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на Politico, про це йдеться у новій доповіді відділу стратегічних комунікацій Європейської служби зовнішніх дій.

У доповіді повідомляють, що російські та китайські "посадовці та підтримувані державою діячі" спрямовують на аудиторію країн ЄС та сусідніх країн дезінформацію та "конспірологічні наративи" щодо COVID-19.

Російські "офіційні джерела та контрольовані державою ЗМІ і канали соціальних мереж здійснюють скоординовану кампанію… просуваючи неправдиву інформацію щодо охорони здоров’я", - йдеться у доповіді.

Найбільшого впливу зазнають "дрібні медіаринки у межах та за межами ЄС", де не вживається достатніх контрзаходів.

Дезінформація, що поширюється з Китаю, намагається зняти з Китаю провину за спалах пандемії та покращити імідж держави. При цьому "застосовується відкрита і прихована тактика".

"Все більший масив доказів свідчить про те, що дезінформація про коронавірус може мати прямий вплив на громадське здоров’я та безпеку", - зазначають у доповіді.

Нагадаємо, у середині березня Європейська служба зовнішніх дій в офіційному документі зазначала, що російські медіа розгорнули дезінформаційну кампанію, спрямовану проти Заходу, щоб погіршити вплив коронавірусу, створити паніку та посіяти недовіру в західних суспільствах.

На початку квітня фахівці East Stratcom повідомили, що з 22 січня зафіксували понад 150 випадків прокремлівської дезінформації про COVID-19, спрямованої проти іміджу ЄС та України.