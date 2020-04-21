Россия и Китай продвигают конспирологические нарративы о коронавирусе - агентство ЕС

Россия и Китай продвигают конспирологические нарративы о коронавирусе, которые могут повлиять на общественное здоровье и безопасность.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на Politico, об этом говорится в новом докладе отдела стратегических коммуникаций Европейской службы внешних действий.

В докладе сообщают, что российские и китайские "чиновники и поддерживаемые государством деятели" направляют на аудиторию стран ЕС и соседних стран дезинформацию и "конспирологические нарративы" о COVID-19.

Российские "официальные источники и контролируемые государством СМИ и каналы социальных сетей осуществляют скоординированную кампанию... продвигая неправдивую информацию относительно здравоохранения", - говорится в докладе.

Наибольшее влияние испытывают "мелкие медиарынки в пределах и за пределами ЕС", где не принимают достаточных контрмер.

Дезинформация, которая распространяется из Китая, пытается снять с него вину за вспышку пандемии и улучшить имидж государства. При этом "применяется открытая и скрытая тактика".

"Все больший массив доказательств свидетельствует о том, что дезинформация о коронавирусе может иметь прямое влияние на общественное здоровье и безопасность", - отмечают в докладе.

Напомним, в середине марта Европейская служба внешних действий в официальном документе отмечала, что российские медиа развернули дезинформационную кампанию, направленную против Запада, чтобы ухудшить влияние коронавируса, создать панику и посеять недоверие в западных обществах.

В начале апреля специалисты East Stratcom сообщили, что с 22 января зафиксировали более 150 случаев прокремлевской дезинформации о COVID-19, направленной против имиджа ЕС и Украины.