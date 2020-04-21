Литва планирует продлить карантин до 11 мая, но с послаблениями

Литва планирует продлить карантин до 11 мая, однако существующие ограничения могут ослабить.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на LRT, об этом объявил премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис.

Как рассказал премьер, правительство планирует продлить карантин в связи с эпидемией коронавируса до 11 мая. В то же время отдельные ограничения могут ослабить. Решение должно быть принято в среду.

"Будет рассматриваться вопрос о дальнейшем восстановлении работы бизнеса, в частности, уличных кафе, определенных услуг в сфере красоты. Также Министерство здравоохранения представит план по возобновлению предоставления плановых услуг в медицинских учреждениях", - отметил премьер.

Кроме того, могут позволить занятия отдельными видами спорта и возобновить работу музеев и библиотек.

Открывать детсады пока не планируют, скорее всего, это произойдет уже в мае.

Предыдущее продление карантина от 8 апреля планировалось до 27 апреля. Также Литва ввела масочный режим.

Напомним, на прошлой неделе Литва ослабила действующие карантин, разрешив открыть некоторые магазины и мастерские.

По состоянию на 21 апреля, в Литве зарегистрировали 1350 подтвержденных случаев коронавируса, из них 24 - за последние сутки. От Covid-19 в стране умерли 37 человек, 298 больных - выздоровели.

С начала эпидемии, тест на коронавирус сдали более 70 750 литовцев.