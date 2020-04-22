Слідком РФ запідозрив Фінляндію у "геноциді" в радянській Карелії

Слідчий комітет Російської Федерації вирішив з'ясувати, чи здійснювала Фінляндія злочини на території радянської Карелії у 1941-44 роках, під час Війни продовження.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на Yle, таку інформацію Слідком РФ оприлюднив на своєму сайті.

Комітет зібрався досліджувати розсекречені документи з архівів ФСБ, що стосуються фінських таборів для військовополонених у Карелії, які діяли під час Війни продовження у 1941-44 роках.

Читайте також РФ попросила Чехію віддати їй знесений у Празі пам’ятник Конєву

"За фактом геноциду мирного населення Карело-Фінської РСР за расовою ознакою проводиться процесуальна перевірка за ознаками злочину, передбаченого ст. 357 КК РФ", - йдеться у пресрелізі.

У пресрелізі стверджують, що "умови проживання, харчування і трудової повинності мали характер, несумісний з життям, внаслідок чого за період окупації в концентраційних таборах загинули тисячі людей, включно з неповнолітніми та малолітніми дітьми".

Як повідомила газета Ilta-Sanomat, російська сторона минулої осені оприлюднила розсекречені документи щодо таборів. Тоді директор національного архіву Фінляндії Юссі Нуортева зазначив в інтерв’ю, що Фінляндія здійснювала у Східній Карелії етнічну сегрегацію, але дії фінських військових не можна назвати геноцидом.

Історик Антті Лайне, який спеціалізується на періоді окупації Східної Карелії, каже, що у рішенні РФ почати розслідування нібито "геноциду" "немає нічого дивного чи нового".

"Це дуже давня історія, що "спливає" знов і знов через деякий час. Це [частина наративу] про боротьбу СРСР з фашизмом, у якій Фінляндія була ворогом-фашистом", - каже історик.

Він додає, що такі наративи звинувачення просуваються у сучасній Росії як один зі спосіб підтримувати режим Путіна.

"Це частина процесу, пов’язаного зі зміцненням влади, у контексті нещодавніх змін до Конституції [у РФ], зі спробами Путіна залишитися на посаді на ще один термін. В цілому ж це пов’язано із сучасною політичною ситуацією в Росії: прямо зараз там переписується історія", - цитує Yle Антті Лайне.

Історик додав, що на початку 2000-х років в Росії ще відбувалися об’єктивні історичні дослідження, у тому числі у співпраці з фінськими істориками.

"Зараз відправною точкою є те, що Червона армія під час Великої вітчизняної війни не скоїла нічого поганого. У сучасній Росії це непорушне правило", - додає він.

Нагадаємо, у січні 2020 року Сейм Латвії ухвалив резолюцію, в якій засуджуються спроби Росії переписати історію Другої світової війни, а президент Литви Гітанас Науседа пізніше заявив, що Росія "всіма силами намагається переписати історію".