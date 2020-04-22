Следом РФ заподозрил Финляндию в "геноциде" в советской Карелии

Следственный комитет Российской Федерации решил выяснить, осуществляла ли Финляндия преступления на территории советской Карелии в 1941-44 годах, во время советско-финской войны.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на Yle, такую ​​информацию Следком РФ обнародовал на своем сайте.

Комитет собрался исследовать рассекреченные документы из архивов ФСБ, касающиеся финских лагерей для военнопленных в Карелии, которые действовали во время Войны-продолжения в 1941-44 годах.

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"По факту геноцида мирного населения Карело-Финской ССР по расовому признаку проводится процессуальная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 357 УК РФ", - говорится в пресс-релизе.

В Следкоме утверждают, что "условия проживания, питания и трудовой повинности имели характер, несовместимый с жизнью, в результате чего за период оккупации в концентрационных лагерях погибли тысячи людей, включая несовершеннолетних и малолетних".

Как сообщила газета Ilta-Sanomat, российская сторона прошлой осенью обнародовала рассекреченные документы по лагерям. Тогда директор национального архива Финляндии Юсси Нуортева отметил в интервью, что Финляндия осуществляла в Восточной Карелии этническую сегрегацию, но действия финских военных нельзя назвать геноцидом.

Историк Антти Лайне, который специализируется на периоде оккупации Восточной Карелии, говорит, что в решении РФ начать расследование якобы "геноцида" "нет ничего удивительного или нового".

"Это очень давняя история, которая всплывает вновь и вновь через некоторое время. Это [часть нарратива] о борьбе СССР с фашизмом, в которой Финляндия была врагом-фашистом", - говорит историк.

Он добавляет, что такие нарративы продвигаются в современной России как один из способов поддерживать режим Путина.

"Это часть процесса, связанного с укреплением власти в контексте недавних изменений в Конституцию [в РФ], с попытками Путина остаться на посту еще на один срок. В целом же это связано с современной политической ситуацией в России: прямо сейчас там переписывается история ", - цитирует Yle Антти Лайне.

Историк добавляет, что в начале 2000-х годов в России еще проводились объективные исторические исследования, в том числе в сотрудничестве с финскими историками.

"Сейчас отправной точкой является то, что Красная армия во время Великой Отечественной войны не совершила ничего плохого. В современной России это незыблемое правило", - говорит он.

Напомним, в январе 2020 года Сейм Латвии принял резолюцию, в которой осуждаются попытки России переписать историю Второй мировой войны, а президент Литвы Гитанас Науседа позже заявил, что Россия "всеми силами пытается переписать историю".