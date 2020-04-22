Следом РФ заподозрил Финляндию в "геноциде" в советской Карелии
Следственный комитет Российской Федерации решил выяснить, осуществляла ли Финляндия преступления на территории советской Карелии в 1941-44 годах, во время советско-финской войны.
Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на Yle, такую информацию Следком РФ обнародовал на своем сайте.
Комитет собрался исследовать рассекреченные документы из архивов ФСБ, касающиеся финских лагерей для военнопленных в Карелии, которые действовали во время Войны-продолжения в 1941-44 годах.
"По факту геноцида мирного населения Карело-Финской ССР по расовому признаку проводится процессуальная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 357 УК РФ", - говорится в пресс-релизе.
В Следкоме утверждают, что "условия проживания, питания и трудовой повинности имели характер, несовместимый с жизнью, в результате чего за период оккупации в концентрационных лагерях погибли тысячи людей, включая несовершеннолетних и малолетних".
Как сообщила газета Ilta-Sanomat, российская сторона прошлой осенью обнародовала рассекреченные документы по лагерям. Тогда директор национального архива Финляндии Юсси Нуортева отметил в интервью, что Финляндия осуществляла в Восточной Карелии этническую сегрегацию, но действия финских военных нельзя назвать геноцидом.
Историк Антти Лайне, который специализируется на периоде оккупации Восточной Карелии, говорит, что в решении РФ начать расследование якобы "геноцида" "нет ничего удивительного или нового".
"Это очень давняя история, которая всплывает вновь и вновь через некоторое время. Это [часть нарратива] о борьбе СССР с фашизмом, в которой Финляндия была врагом-фашистом", - говорит историк.
Он добавляет, что такие нарративы продвигаются в современной России как один из способов поддерживать режим Путина.
"Это часть процесса, связанного с укреплением власти в контексте недавних изменений в Конституцию [в РФ], с попытками Путина остаться на посту еще на один срок. В целом же это связано с современной политической ситуацией в России: прямо сейчас там переписывается история ", - цитирует Yle Антти Лайне.
Историк добавляет, что в начале 2000-х годов в России еще проводились объективные исторические исследования, в том числе в сотрудничестве с финскими историками.
"Сейчас отправной точкой является то, что Красная армия во время Великой Отечественной войны не совершила ничего плохого. В современной России это незыблемое правило", - говорит он.
Напомним, в январе 2020 года Сейм Латвии принял резолюцию, в которой осуждаются попытки России переписать историю Второй мировой войны, а президент Литвы Гитанас Науседа позже заявил, что Россия "всеми силами пытается переписать историю".