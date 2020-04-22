Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

Коронавирус во Франции: уровень смертности стабилен, количество госпитализированных уменьшается

В Италии более 3000 человек выздоровели за сутки - больше, чем появилось новых больных

СМИ: Еврокомиссия разрабатывает план восстановления экономики объемом 2 трлн евро

Испания: жертв коронавируса уже более 22 тысяч






В Бельгии от коронавируса умерли более 6 тысяч человек

Среда, 22 апреля 2020, 14:09

За прошедшие сутки в Бельгии умерли 266 человек с коронавирусной инфекцией - общее количество смертей достигло 6 262.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Soir, об этом в среду объявили представители Министерства здравоохранения страны в Брюсселе.

46% случаев смерти зафиксировано в больницах, 54% - в домах престарелых. Бельгия - на втором месте в мире по числу умерших от коронавируса на 100 тысяч населения.

Читайте также
В Бельгии наймут 2 тысячи человек для выявления распространителей коронавируса

933 человека имели положительный результат теста на коронавирус за прошедшие сутки. Это доводит общее количество случаев в Бельгии с начала пандемии до 41 889.

За сутки госпитализировали 263 новых пациента, 432 человека выписаны из больниц. В общем 4 765 человек госпитализированы с коронавирусом. Из них 1 020 - в палатах интенсивной терапии.

С начала мая Бельгия начнет поэтапно выходить из режима изоляции, для этого власть разрабатывает план, который, по данным СМИ, будет включать настойчивую рекомендацию для населения носить защитные маски.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Коронавирус Эпидемия в цифрах Бельгия
powered by lun.ua