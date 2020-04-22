В Бельгии от коронавируса умерли более 6 тысяч человек

За прошедшие сутки в Бельгии умерли 266 человек с коронавирусной инфекцией - общее количество смертей достигло 6 262.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Soir, об этом в среду объявили представители Министерства здравоохранения страны в Брюсселе.

46% случаев смерти зафиксировано в больницах, 54% - в домах престарелых. Бельгия - на втором месте в мире по числу умерших от коронавируса на 100 тысяч населения.

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933 человека имели положительный результат теста на коронавирус за прошедшие сутки. Это доводит общее количество случаев в Бельгии с начала пандемии до 41 889.

За сутки госпитализировали 263 новых пациента, 432 человека выписаны из больниц. В общем 4 765 человек госпитализированы с коронавирусом. Из них 1 020 - в палатах интенсивной терапии.

С начала мая Бельгия начнет поэтапно выходить из режима изоляции, для этого власть разрабатывает план, который, по данным СМИ, будет включать настойчивую рекомендацию для населения носить защитные маски.