Україна заблокувала в ООН другу російську резолюцію про скасування санкцій

Україна заблокувала в ООН ще одну резолюцію Росії, яка мала на меті розмити санкційний режим.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві глави МЗС України Дмитра Кулеби.

"Росія не полишає спроб ухвалити в Генасамблеї ООН маніпулятивні резолюції. Під прикриттям боротьби з пандемією COVID-19 вони мають на меті розмити санкційний режим. 22 квітня РФ винесла на затвердження новий документ. Текст підкоригували, але його маніпулятивна суть не змінилася", - сказав Кулеба.

Міністр зазначив, що Україна не могла підтримати таку резолюцію і тому перервала так звану "процедуру умовчання" і заблокувала цю ініціативу.

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"Ми будемо надалі блокувати спроби Росії зруйнувати санкційний режим. Для ефективної боротьби світу з пандемією потрібні реальні рішення, які нестимуть практичну користь. І точно не потрібні політизовані резолюції, які переслідують мету послабити санкції", – сказав Кулеба.

У МЗС нагадали, що прикладом ефективних рішень є дві резолюції про протидію COVID-19, вже схвалені Генасамблеєю ООН, співавтором яких стала також Україна.

"Наша держава віддана реальній боротьбі з пандемією та ефективним і злагодженим діям світової спільноти. Спільна мета – це перемога над вірусом, а не над санкціями за військову агресію", – додав глава МЗС.

Нагадаємо, 3 квітня Україна вже блокувала попередню спробу Росії провести в Генеральній асамблеї ООН резолюцію, яка створила би умови для послаблення санкцій.