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ООН запускає глобальний план реагування на коронавірус із $33 млн для України

Середа, 25 березня 2020, 17:30

Генеральний секретар ООН оголосив про запуск Глобального плану гуманітарного реагування на коронавірус із загальним бюджетом 2 мільярди доларів. З них 33 мільйони передбачені для боротьби з Covid-19 на сході України.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Укрінформ", про це розповів постійний представник України при ООН Сергій Кислиця.

"Глобальний план, про який сьогодні заявив Генсек ООН, має пакет допомоги для України. Спочатку йшлося про виділення $20 млн на боротьбу з коронавірусом, але за підсумками переговорів з представниками відповідних структур ООН, суму допомоги було збільшено до 33 мільйонів", - зазначив він.

Кошти передбачені для протидії коронавірусу на сході України, по обидва боки від лінії зіткнення.

План передбачає:

- підтримку закладів охорони здоров’я;

- забезпечення продовольчої безпеки й товарів першої необхідності;

- підтримку осіб похилого віку та людей з інвалідністю в умовах самоізоляції;

- допомогу в організації дистанційної шкільної освіти.

"Потрібно подбати про те, щоб найбільш незахищені категорії українців мали засоби для лікування й мінімізації негативного впливу коронавірусу", - підкреслив постійний представник України при ООН.

За його словами, також українська сторона опрацювала з ВООЗ, ЮНІСЕФ, Програмою розвитку ООН інший пакет допомоги на $38 млн для України. Він охоплює підтримку в закупівлі ліків й обладнання, посилення координації на місцях та забезпечення фахового аналізу ситуації в країні.

Загалом, Глобальний план ООН гуманітарного реагування на Covid-19 передбачає залучення 2 мільярдів доларів для зупинки неконтрольованого поширення коронавірусу у Південній Америці, Африці, на Близькому Сході та в Азії. Він охоплює постачання лабораторного обладнання та медикаментів, встановлення додаткових станцій для особистої гігієни; інформаційні кампанії щодо захисту від інфекції.

Як повідомлялося раніше, генсек ООН закликав країни G20 надати трильйони доларів країнам, що розвиваються, для подолання наслідків пандемії.

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