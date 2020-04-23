В Польше вспыхнули масштабные пожары в крупнейшем национальном парке

На севере Польши сотни человек борются с пожарами, которые охватили около 6000 гектаров национального парка Бебжанский, крупнейшего в стране.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF 24.

Борьба с огнем продолжается с воскресенья. К тушению привлечены пожарные команды из других регионов Польши, пожарные самолеты Государственной лесной службы, полицейские вертолеты, беспилотники и солдаты Сил территориальной обороны.

По последним данным, огонь охватил площадь около 6000 гектаров болотных лугов и лесов.

Весенние возгорания сухой травы и камыша встречаются в национальном парке ежегодно, но нынешние пожары являются крупнейшими за всю историю.

Большая часть пожаров происходит на торфяниках, и там огонь может долго тлеть и подниматься над землей из-за порывов ветра. В последние годы единственным спасением для этого типа пожаров были проливные дожди.

Накануне огонь в некоторых местах удалось взять под контроль, но сколько еще времени может продолжаться тушения - пока неизвестно. Ситуацию осложняет то, что Польша сейчас переживает худшие засухи за десятилетие.

Министерство охраны окружающей среды заявило, что пожар, скорее всего, вызвали фермеры, которые незаконно сжигали траву.

Национальный парк Бебжанський - это крупнейший польский национальный парк, занимающий площадь примерно 59 000 гектаров. Он оберегает ценные болотные участки и является убежищем для многих редких видов, особенно водно-болотных птиц и лосей. Именно для животных пламя представляет огромную угрозу.