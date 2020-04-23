У Швейцарії розраховують до жовтня зробити вакцину від коронавірусу

Команда дослідників з Університету Берна сподівається стати першими, хто зробить вакцину проти COVID-19, і це може статися вже в жовтні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Swiss Info.

"У нас є реальні шанси на успіх. Швейцарія має прагматичну історію і більше зацікавлена ​​в пошуку компромісу для більш швидкої доставки вакцини", - сказав Мартін Бахманн, глава відділу імунології в швейцарському університеті

З часу початку спалаху коронавірусу наприкінці січня більшість міжнародних експертів та органів охорони здоров'я заявили, що вакцину не слід очікувати протягом приблизно 12-18 місяців.

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Бахманн, який також є професором вакцинології в Інституті Дженнера в Оксфордському університеті, сказав, що прискорені терміни можуть бути частково пояснені потенційною простотою виробництва, коли на основі еквівалента 200 літрів бактеріального біофермента, який необхідний для виробництва вакцини, можна отримати 10-20 мільйонів доз.

"Вакцина унікальна через величезну масштабованість. На її основі можна виробляти мільярди доз в стислі терміни", - сказав Бахманн.

У вакцині, що розробляється швейцарською командою, використовується інший підхід, ніж в інших лабораторіях, з використанням так званих вірусоподібних частинок, які не є інфекційними - на відміну від самого вірусу - і які забезпечують хорошу імунну відповідь.

Прототип був розроблений в лютому, всього через кілька тижнів після того, як новий коронавірус був ідентифікований в Китаї, і виявився успішним в тестах на лабораторних мишах, коли сироватка нейтралізувала вірус.

За даними компанії Saiba Biotech, співзасновником якої є Бахман, розробка вакцини до такої міри, що вона може бути вироблена в великих масштабах, вимагатиме залучення 100 мільйонів швейцарських франків ($103 мільйони).

У всьому світі близько 2,5 мільйонів осіб дали позитивний результат тесту на коронавірус. Швейцарія підтвердила майже 28 000 випадків захворювання, понад 1400 померли в результаті хвороби.

Нагадаємо, Федеральний інститут Німеччини з розробки вакцин повідомив, що отримав дозвіл на клінічне випробування на людях можливої вакцини від COVID-19 – BNT162.