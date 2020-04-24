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Литва надає 100 тис. євро на медзасоби для України, Молдови, Грузії та Вірменії

П'ятниця, 24 квітня 2020, 10:21

Литва виділила 100 тисяч євро чотирьом країнам Східного партнерства, серед них і Україні, для боротьби з епідемією.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє посольство Литви.

Уряд Литви виділив 100 тисяч євро на гуманітарну допомогу 4 країнам – Україні, Молдові, Грузії та Вірменії, для боротьби з епідемією коронавірусу.

"У ці непрості часи солідарність важливіша, ніж будь-коли. Литва завжди демонструвала свою відданість Східному партнерству. Литовський уряд виділить 100 тисяч євро для закупівлі медичних засобів для Вірменії, Грузії, Молдови та України", - йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, раніше країни "Вишеградської четвірки", Чехія, Польща, Словаччина та Угорщина, вирішили спрямувати 250 тисяч євро на допомогу країнам "Східного партнерства" у зв’язку з пандемією COVID-19. 

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Коронавірус Литва Східне партнерство
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