Литва надає 100 тис. євро на медзасоби для України, Молдови, Грузії та Вірменії

Литва виділила 100 тисяч євро чотирьом країнам Східного партнерства, серед них і Україні, для боротьби з епідемією.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє посольство Литви.

Уряд Литви виділив 100 тисяч євро на гуманітарну допомогу 4 країнам – Україні, Молдові, Грузії та Вірменії, для боротьби з епідемією коронавірусу.

Для боротьби з пандемією коронавірусу Уряд Литви призначив гуманітарну допомогу у сумі 100 тисяч євро чотирьом країнам Східного партнерства - Вірменії, Грузії, Молдові та Україні https://t.co/XcOBCb4RbO — LTembassyUA (@LTembassyUA) April 24, 2020

"У ці непрості часи солідарність важливіша, ніж будь-коли. Литва завжди демонструвала свою відданість Східному партнерству. Литовський уряд виділить 100 тисяч євро для закупівлі медичних засобів для Вірменії, Грузії, Молдови та України", - йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, раніше країни "Вишеградської четвірки", Чехія, Польща, Словаччина та Угорщина, вирішили спрямувати 250 тисяч євро на допомогу країнам "Східного партнерства" у зв’язку з пандемією COVID-19.

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