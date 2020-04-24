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Литва выделяет 100 тыс. евро на медсредства для Украины, Молдовы, Грузии и Армении

Пятница, 24 апреля 2020, 10:21

Литва выделила 100 тысяч евро четырем странам Восточного партнерства, в том числе и Украине, для борьбы с эпидемией.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает посольство Литвы.

Правительство Литвы выделило 100 тыс. евро на гуманитарную помощь четырем странам - Украине, Молдове, Грузии и Армении, для борьбы с эпидемией коронавируса.

"В эти непростые времена солидарность важнее, чем когда-либо. Литва всегда демонстрировала свою преданность Восточному партнерству. Литовское правительство выделит 100 000 евро для закупки медицинских средств для Армении, Грузии, Молдовы и Украины", - говорится в сообщении.

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Напомним, ранее страны "Вышеградской четверки", Чехия, Польша, Словакия и Венгрия, решили направить 250 000 евро на помощь странам "Восточного партнерства" в связи с пандемией COVID-19.

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