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Кількість загиблих від коронавірусу у Швеції перевищила 2 тисячі

П'ятниця, 24 квітня 2020, 13:25

У Швеції кількість загиблих від коронавірусу перевищила 2 тисячі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.

За останніми даними Міністерства охорони здоров’я Швеції, кількість померлих від коронавірусу в країні досягла 2021.

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З початку епідемії в країні підтверджено 16755 випадків інфікування коронавірусом. 

Також Агентство громадського здоров’я скоригувало свої висновки щодо того, коли Стокгольм – епіцентр епідемії в країні – пройшов пік епідемії.

Раніше повідомлялося, що це було 15 квітня. Зараз вважається, що це сталося 8 квітня. За результатами математичного моделювання, тоді реальна кількість хворих у столичному регіоні становила 70 500 осіб.

"Кількість заражень все ще на високому рівні, тому зараз не йдеться про те, щоб послаблювати заходи безпеки", - зазначає заступник головного епідеміолога Андерс Валленстен.

За оцінками відомства, до 1 травня коронавірусом можуть бути інфіковані близько 26% мешканців Стокгольму.

Нагадаємо, 17 квітня парламент Швеції надав уряду повноваження приймати швидкі рішення для боротьби з коронавірусом в разі потреби. Водночас, Швеція залишається країною з найм’якшими у Європі карантинними обмеженнями.

Детальніше про підхід Швеції у статті: Епідемія без карантину: як Швеція витримує коронавірус без жорстких обмежень.

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