Прем’єр Фінляндії повертається на роботу, її тест негативний
Прем’єрка Фінляндії повертається на роботу після одноденної самоізоляції.
Як пише "Європейська правда", про це йдеться в офіційному повідомленні прес-служби.
Прем’єр-міністр Фінляндії Санна Марін повертається на роботу у звичайному режимі – її результат тесту на коронавірус виявився негативним.
Нагадаємо, у четвер Санна Марін почала працювати дистанційно, дізнавшись, що у знайомого одного зі співробітників її резиденції підтвердили коронавірус.
Вже тоді повідомляли, що ризик інфікування прем’єрки дуже низький, тому що у зазначеного співробітника немає симптомів і він не мав зустрічей з Санною Марін, її сім'єю чи апаратом прем'єра.
Нагадаємо, раніше Фінляндія зняла обмеження в’їзду-виїзду з регіону Уусімаа – єдиного, де такі обмеження були запроваджені у зв’язку з епідемією коронавірусу.
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