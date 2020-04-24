Прем’єр Фінляндії повертається на роботу, її тест негативний

Прем’єрка Фінляндії повертається на роботу після одноденної самоізоляції.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться в офіційному повідомленні прес-служби.

Прем’єр-міністр Фінляндії Санна Марін повертається на роботу у звичайному режимі – її результат тесту на коронавірус виявився негативним.

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Нагадаємо, у четвер Санна Марін почала працювати дистанційно, дізнавшись, що у знайомого одного зі співробітників її резиденції підтвердили коронавірус.

Вже тоді повідомляли, що ризик інфікування прем’єрки дуже низький, тому що у зазначеного співробітника немає симптомів і він не мав зустрічей з Санною Марін, її сім'єю чи апаратом прем'єра.

Нагадаємо, раніше Фінляндія зняла обмеження в’їзду-виїзду з регіону Уусімаа – єдиного, де такі обмеження були запроваджені у зв’язку з епідемією коронавірусу.

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