Премьер Финляндии возвращается на работу, у нее отрицательный тест на вирус
Премьер Финляндии возвращается на работу после однодневной самоизоляции.
Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в официальном сообщении пресс-службы.
Премьер-министр Финляндии Санна Марин возвращается на работу в обычном режиме - результат ее теста на коронавирус оказался отрицательным.
Напомним, в четверг Санна Марин начала работать дистанционно, узнав, что у знакомого одного из сотрудников ее резиденции подтвердили коронавирус.
Уже тогда сообщали, что риск инфицирования премьера очень низкий, потому что у указанного сотрудника нет симптомов и он не имел встреч с Санной Марин, ее семьей или аппаратом премьера.
Напомним, ранее Финляндия сняла ограничения въезда-выезда из региона Уусимаа - единственного, где такие ограничения были введены в связи с эпидемией коронавируса.
Читайте также: Поствирусная дипломатия: как современные технологии и карантин меняют международные отношения.