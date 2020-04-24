Премьер Финляндии возвращается на работу, у нее отрицательный тест на вирус

Премьер Финляндии возвращается на работу после однодневной самоизоляции.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в официальном сообщении пресс-службы.

Премьер-министр Финляндии Санна Марин возвращается на работу в обычном режиме - результат ее теста на коронавирус оказался отрицательным.

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Напомним, в четверг Санна Марин начала работать дистанционно, узнав, что у знакомого одного из сотрудников ее резиденции подтвердили коронавирус.

Уже тогда сообщали, что риск инфицирования премьера очень низкий, потому что у указанного сотрудника нет симптомов и он не имел встреч с Санной Марин, ее семьей или аппаратом премьера.

Напомним, ранее Финляндия сняла ограничения въезда-выезда из региона Уусимаа - единственного, где такие ограничения были введены в связи с эпидемией коронавируса.

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