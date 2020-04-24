Троє послів Франції дистанційно виконали музичний твір

Троє послів Франції разом виконали твір австрійського композитора Антона Діабеллі.

Як пише "Європейська правда", відеозапис опублікувала у своєму Twitter Ізабель Дюмон, посол Франції в Україні у 2015-2019 роках, а нині – посол Франції на Кіпрі.

На відео можна бачити, як троє французьких послів – Ізабель Дюмон, посол Франції на Кіпрі, Мішель Раміс, посол Франції у Румунії, та Стефан Круза, посол Франції у Ірландії – дистанційно грають твір Діабеллі, кожен з країни, де наразі перебуває.

"Карантинна музична інтерлюдія разом з моїми колегами", - написала вона.

Ізабель Дюмон грає на віолончелі, Мішель Раміс та Стефан Круза – на фортепіано.

Наприкінці посту Ізабель Дюмон додала хештеги "залишайтеся вдома" французькою, грецькою, турецькою та англійською мовами.

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