Троє послів Франції дистанційно виконали музичний твір
Троє послів Франції разом виконали твір австрійського композитора Антона Діабеллі.
Як пише "Європейська правда", відеозапис опублікувала у своєму Twitter Ізабель Дюмон, посол Франції в Україні у 2015-2019 роках, а нині – посол Франції на Кіпрі.
На відео можна бачити, як троє французьких послів – Ізабель Дюмон, посол Франції на Кіпрі, Мішель Раміс, посол Франції у Румунії, та Стефан Круза, посол Франції у Ірландії – дистанційно грають твір Діабеллі, кожен з країни, де наразі перебуває.
Interlude musical de #confinement avec mes collègues @MicheleRamis, ambassadrice en Roumanie et @stephanecrouzat, ambassadeur en Irlande. 🎼🎹🎻.#RestezChezVous#μένουμεσπίτι#EvdeKal#StayHomeStaySafe— Isabelle Dumont (@isabelledumont) April 22, 2020
@francediplo pic.twitter.com/b07Gp7YU50
"Карантинна музична інтерлюдія разом з моїми колегами", - написала вона.
Ізабель Дюмон грає на віолончелі, Мішель Раміс та Стефан Круза – на фортепіано.
Наприкінці посту Ізабель Дюмон додала хештеги "залишайтеся вдома" французькою, грецькою, турецькою та англійською мовами.
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