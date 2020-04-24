Трое послов Франции дистанционно исполнили музыкальное произведение

Трое послов Франции вместе исполнили произведение австрийского композитора Антона Диабелли.

Как пишет "Европейская правда", видеозапись опубликовала в своем Twitter Изабель Дюмон, посол Франции в Украине в 2015-2019 годах, а ныне - посол Франции на Кипре.

На видео можно видеть, как трое французских послов - Изабель Дюмон, посол Франции на Кипре, Мишель Рамис, посол Франции в Румынии, и Стефан Круза, посол Франции в Ирландии - дистанционно играют произведение Диабелли, каждый из страны, где сейчас находится.

"Карантинная музыкальная интерлюдия вместе с моими коллегами", - написала она.

Изабель Дюмон играет на виолончели, Мишель Рамис и Стефан Круза - на фортепиано.

В конце поста Изабель Дюмон добавила хэштеги "оставайтесь дома" на французском, греческом, турецком и английском языках.

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