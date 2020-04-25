Росія поки не бачить сенсу в новому саміті "Нормандської четвірки"

Росія не бачить сенсу проводити новий саміт у "нормандському форматі", поки не реалізовано рішення, ухвалені на грудневій зустрічі лідерів у Парижі.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Інтерфакс Україна", про це заявив у суботу міністр закордонних справ Сергій Лавров.

"Ми ніколи не будемо домовлятися про новий саміт, доки не буде чесно, повноцінно і добросовісно виконано усі ті рішення, які приймалися в Парижі", - заявив Лавров в ефірі програми "Велика гра" на Першому каналі.

Він зазначив, що для виконання цих рішень у Києва "немає інакшого шляху, окрім як поводити себе правильно у контактній групі і досягати домовленостей з Донецьком і Луганськом".

На думку, Лаврова, з-поміж досягнених у Парижі домовленостей виконана лише одна – про обмін, тоді як всі інші "не виконані, і не через провину чи відсутність доброї волі з боку Донецька й Луганська".



Лавров також зазначив, що не очікує особливих результатів від відеоконференції міністрів закордонних справ "нормандської четвірки", запланованої на наступний тиждень, "окрім того, що українські колеги, напевно, знову будуть казати "давайте швидше збиратися у Берліні".

"Українській стороні важливо демонструвати, що вони зустрічаються у "нормандському форматі", і при цьому якнайменше уваги приділяти контактній групі, де у них є можливість напряму вирішувати питання з Донецьком і Луганськом… Вони хочуть зробити так, щоб "нормандський формат" став єдиним каналом розмов щодо Мінських домовленостей", - заявив Лавров.

Нагадаємо, відеоконференція за участі міністрів закордонних справ Німеччини, Франції, України та Росії підтверджена на 30 квітня.

За даними джерел "Європейської правди", останнім міністром, який дав згоду на переговори, став глава МЗС РФ Сергєй Лавров. При цьому, попередні повідомлення російського міністерства вказують на те, що домовленість була досягнута за участі німецької сторони.

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