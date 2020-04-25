Россия пока не видит смысла в новом саммите "Нормандской четверки"

Россия не видит смысла проводить новый саммит в "нормандском формате", пока не реализовано решения, принятые на декабрьской встрече лидеров в Париже.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил в субботу министр иностранных дел Сергей Лавров.

"Мы никогда не будем договариваться о новом саммите, пока не будут честно, полноценно и добросовестно выполнены все те решения, которые принимались в Париже", - заявил Лавров в эфире программы "Большая игра" на Первом канале.

Он отметил, что для выполнения этих решений у Киева "нет другого пути, кроме как вести себя правильно в контактной группе и достигать договоренностей с Донецком и Луганском".

По мнению Лаврова, среди достигнутых в Париже договоренностей выполнена только одна – об обмене, тогда как все остальные "не выполнены, и не по вине или отсутствии доброй воли со стороны Донецка и Луганска".

Лавров также отметил, что не ожидает особых результатов от видеоконференции министров иностранных дел "нормандской четверки", запланированной на следующую неделю, "кроме того, что украинские коллеги, наверное, снова будут говорить "давайте быстрее собираться в Берлине".

"Украинской стороне важно демонстрировать, что они встречаются в" нормандском формате ", и при этом как можно меньше внимания уделять контактной группе, где у них есть возможность напрямую решать вопросы с Донецком и Луганском ... Они хотят сделать так, чтобы "нормандский формат" стал единственным каналом разговоров по Минских договоренностей", - заявил Лавров.

Напомним, видеоконференция с участием министров иностранных дел Германии, Франции, Украины и России подтверждена на 30 апреля.

По данным источников "Европейской правды", последним министром, который дал согласие на переговоры, стал глава МИД РФ Сергей Лавров. При этом, предыдущие сообщения российского министерства указывают на то, что договоренность была достигнута при участии немецкой стороны.

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