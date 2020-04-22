"Нормандська четвірка" узгодила дату переговорів на рівні міністрів

Відеоконференція за участі міністрів закордонних справ Німеччини, Франції, України та Росії підтверджена на 30 квітня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на власні джерела.

"Відеоконференція чотирьох глав МЗС країн "нормандської четвірки" підтверджена на 30 квітня", - сказав співрозмовник.

За даними джерел, останнім міністром, який дав згоду на переговори, став глава МЗС РФ Сергєй Лавров. При цьому попередні повідомлення російського міністерства вказують на те, що домовленість була досягнута за участі німецької сторони.

"Міністри домовилися врахувати розвиток ситуації при підготовці відеоконференції глав зовнішньополітичних відомств "нормандської четвірки", дата якої буде додатково узгоджена", - йшлося у повідомленні 16 квітня після телефонної розмови Лаврова з німецьким міністром Гайко Маасом.

Після цього було остаточно узгоджено проведення переговорів у форматі відеоконференції.

Раніше глава Офісу президента України Андрій Єрмак висловлював сподівання на проведення саміту у "нормандському форматі" на рівні лідерів країн у квітні.

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