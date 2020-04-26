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Іспанія зареєструвала найменше за понад місяць смертей від коронавірусу 

Неділя, 26 квітня 2020, 12:25

Іспанія повідомила в неділю про найнижчий рівень смертності від коронавірусу за понад місяць - за минулу добу померли 288 людей. 

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на El Pais, такими є дані тамтешнього Міністерства охорони здоров’я.

Загалом від початку епідемії померли 23 190 людей, 98 732 одужали. 

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Загальна кількість випадків коронавірусу зросла до 207 634 у порівнянні з 205 905 днем ​​раніше.

Кількість людей, які одужали, значно перевищує  кількість нових інфікованих. За добу одужало 3 024 людини, а вірус виявили у 1 729 осіб. 

Від сьогодні, 26 квітня, після 6 тижнів карантину уряд дозволив покинути свої будинки дітям у віці до 14 років.

За правилами, дозволяються прогулянки до трьох дітей з одним відповідальним дорослим протягом однієї години і на відстані до 1 км від будинку.

Більшість іспанських сімей живуть в квартирах, тому для 6,8 мільйона дітей це велике полегшення.

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