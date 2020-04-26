Лавров заявив, що країнам ЄС не дозволяють просити допомогу в Росії

Глава МЗС РФ Сергєй Лавров заявив, що низці країн ЄС "старші товариші" не дозволяють попросити у Росії допомоги в боротьбі з пандемією коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на російське видання "Коммерсант".

"Ми знаємо з різних джерел, що ціла низка країн Європи, Євросоюзу і НАТО в тому числі були б не проти піти шляхом італійського досвіду і звернутися до нас за певними видами допомоги, в яких у нас дійсно є хороші порівняльні переваги. Їм просто не дозволяють це робити "старші товариші", - сказав Лавров в інтерв'ю програмі "Велика гра" на "Первом канале".

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При цьому Лавров не уточнив, ким є "старші товариші", які блокують прохання про російську допомогу.

Лавров заявив, що за допомогою до Росії звертався "один великий футбольний клуб з Європи". За його словами, неназваний московський фонд відгукнувся на прохання, проте пізніше клуб надіслав лист, в якому повідомив, що йому не дозволили провести операцію.

Нагадаємо, Росія направила в Італію літаки з допомогою для боротьби з коронавірусом. Крім того вона поставила гуманітарну допомогу Боснії і Герцеговині, Сербії, Китаю і США.

Держдепартамент пізніше заявив, що США купили у Росії медичні апарати і витратні матеріали.

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