Лавров заявил, что странам ЕС не позволяют просить помощь в России

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что ряду стран ЕС "старшие товарищи" не позволяют попросить у России помощи в борьбе с пандемией коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на российское издание "Коммерсант".

"Мы знаем из разных источников, что целый ряд стран Европы, Евросоюза и НАТО в том числе были бы не против пойти по пути итальянского опыта и обратиться к нам за определенными видам помощи, в которых у нас действительно есть хорошие сравнительные преимущества. Им просто не позволяют это делать "старшие товарищи", - сказал Лавров в интервью программе "Большая игра" на "Первом канале".

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При этом Лавров не уточнил, кем являются "старшие товарищи", которые блокируют просьбу о российской помощи.

Лавров заявил, что за помощью к России обращался "один большой футбольный клуб из Европы". По его словам, неназванный московский фонд откликнулся на просьбу, однако позже клуб прислал письмо, в котором сообщил, что ему не позволили провести операцию.

Напомним, Россия направила в Италию самолеты с помощью для борьбы с коронавирусом. Кроме того, она поставила гуманитарную помощь Боснии и Герцеговине, Сербии, Китаю и США.

Госдепартамент позже заявил, что США купили у России медицинские аппараты и расходные материалы.

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