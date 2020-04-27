У Сербії почали працювати криті ринки, перукарні і тренажерні зали
З 27 квітня у Сербії почали працювати криті ринки, перукарні, салони краси, фітнес-центри та тренажерні зали, зачинені раніше на карантин.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на РТС.
Усі заклади повинні виконувати свою діяльність, використовуючи захисні засоби - маски, рукавички, дезінфектори.
У зв'язку з обмеженням кількості людей обслуговувати клієнтів рекомендується тільки за попереднім записом, щоб не допускати скупчень у приміщеннях.
При цьому всі робочі поверхні, обладнання та інвентар повинні бути продезінфіковані після кожного використання, а відстань між клієнтами має бути не менше двох метрів.
Водночас комендантська година для сербів продовжується - вона діє у будні дні з 18:00 до 5:00 ранку. У цей час на прогулянку можуть виходити громадяни старші 65 років та гуляти протягом однієї години максимум за 600 метрів від місця проживання.
За останніми даними, коронавірусом у Сербії заразилися 8 042 людини, 156 померли.
Нагадаємо, з 27 квітня у Литві при дотриманні чітких вимог відкрилися вуличні кафе, салони краси і музеї.
Італія, найбільш постраждала від коронавірусу країна в Європі, оголосила про перехід до другої фази пом’якшення карантину з 4 травня.