В Сербии начали работать крытые рынки, парикмахерские и тренажерные залы

С 27 апреля в Сербии начали работать крытые рынки, парикмахерские, салоны красоты, фитнес-центры и тренажерные залы, закрытые ранее на карантин.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на РТС.

Все заведения должны выполнять свою деятельность, используя защитные средства - маски, перчатки, дезинфекторы.

Читайте также Сербия объявила комендантский час на майские праздники

В связи с ограничением количества людей обслуживать клиентов рекомендуется только по предварительной записи, чтобы не допускать скоплений в помещениях.

При этом все рабочие поверхности, оборудование и инвентарь должны быть продезинфицированы после каждого использования, а расстояние между клиентами должно быть не менее двух метров.

В то же время комендантский час для сербов продолжается - он ​​действует в будние дни с 18:00 до 5:00 утра. В это время на прогулку могут выходить граждане старше 65 лет и гулять в течение одного часа максимум в 600 метрах от места жительства.

По последним данным, коронавирусом в Сербии заразились 8042 человека, 156 умерли.

Напомним, с 27 апреля в Литве при соблюдении четких требований открылись уличные кафе, салоны красоты и музеи.

Италия, наиболее пострадавшая от коронавируса страна в Европе, объявила о переходе ко второй фазе смягчения карантина с 4 мая.