Українська "Мрія" привезла до Німеччини 10 млн масок з Китаю
Український Ан-255 "Мрія" доставив у Німеччину більше 10 мільйонів захисних масок з Китаю.
Як пише "Європейська правда", про це повідомив посол України у Німеччині Андрій Мельник.
"Лідер ХДС та міністр оборони Німеччини Аннегрет Крамп-Карренбауер щойно особисто зустріла нашу "Мрію" в аеропорту Ляйпцига: найбільший транспортний літак світу АН-225 привіз до ФРН понад 10 млн захисних масок. Спільно боремося із пандемією коронавірусу!" - написав Андрій Мельник.
Лідер ХДС та Міністр оборони Німеччини А.Крамп-Карренбауер @akk щойно особисто зустріла нашу 🇺🇦 «Мрію» в аеропорту Ляйпцига: найбільший транспортний літак світу АН-225 привіз до ФРН понад 10 млн. захисних масок. Спільно боремося із пандемією коронавірусу! https://t.co/UqaZOwgpAO— Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) April 27, 2020
Відео з прибуттям "Мрії" опублікувало також Федеральне міністерство оборони.
Imposante Erscheinung - Die— Verteidigungsministerium (@BMVg_Bundeswehr) April 27, 2020
Antonov An-225 ist das größte #Frachtflugzeug der Welt. Im
Auftrag der #Bundeswehr hat
sie heute 10.000.000
Schutzmasken dabei. Vor den Augen von Ministerin Kramp-Karrenbauer @akk ist sie gerade in Leipzig gelandet.#FuerEuchGemeinsamStark pic.twitter.com/hUTDghfp2d
Це частина загальної поставки до Німеччини з Китаю обсягом близько 25 мільйонів масок.
Станом на 27 квітня, кількість підтверджених випадків зараження коронавірусом в Німеччині перевищила 155 тисяч, загальна кількість смертельних випадків зросла до 5750.
Нагадаємо, раніше "Мрія" доставила медичний вантаж з Китаю до Варшави. Аеропорт у зв'язку з карантином попросив шанувальників авіації не приїздити дивитися на літак та організував пряму трансляцію його прибуття.
На даний час у перевезеннях медичного обладнання для боротьби з коронавірусом з Китаю до різних країн задіяні п’ять "Русланів" та "Мрія" "Авіаліній Антонова".
Детальніше про це читайте у статті "Європейської правди": "Мрія" для НАТО: як українські літаки допомагають Європі та США здолати епідемію.