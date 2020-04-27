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Українська "Мрія" привезла до Німеччини 10 млн масок з Китаю

Понеділок, 27 квітня 2020, 13:13

Український Ан-255 "Мрія" доставив у Німеччину більше 10 мільйонів захисних масок з Китаю.

Як пише "Європейська правда", про це повідомив посол України у Німеччині Андрій Мельник.

"Лідер ХДС та міністр оборони Німеччини Аннегрет Крамп-Карренбауер щойно особисто зустріла нашу "Мрію" в аеропорту Ляйпцига: найбільший транспортний літак світу АН-225 привіз до ФРН понад 10 млн захисних масок. Спільно боремося із пандемією коронавірусу!" - написав Андрій Мельник.

Відео з прибуттям "Мрії" опублікувало також Федеральне міністерство оборони.

Це частина загальної поставки до Німеччини з Китаю обсягом близько 25 мільйонів масок.

Станом на 27 квітня, кількість підтверджених випадків зараження коронавірусом в Німеччині перевищила 155 тисяч, загальна кількість смертельних випадків зросла до 5750.

Нагадаємо, раніше "Мрія" доставила медичний вантаж з Китаю до Варшави. Аеропорт у зв'язку з карантином попросив шанувальників авіації не приїздити дивитися на літак та організував пряму трансляцію його прибуття. 

На даний час у перевезеннях медичного обладнання для боротьби з коронавірусом з Китаю до різних країн задіяні п’ять "Русланів" та "Мрія" "Авіаліній Антонова".

Детальніше про це читайте у статті "Європейської правди": "Мрія" для НАТО: як українські літаки допомагають Європі та США здолати епідемію.

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