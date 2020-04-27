"Мрия" привезла в Германию более 10 млн масок из Китая.

Украинский Ан-255 "Мрия" доставил в Германию больше 10 млн защитных масок из Китая.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщил посол Украины в Германии Андрей Мельник.

"Лидер ХДС и министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр только что лично встретила нашу "Мрию" в аэропорту Лейпцига: крупнейший транспортный самолет мира Ан-225 привез в ФРГ более 10 млн защитных масок. Вместе боремся с пандемией коронавируса!" - написал Андрей Мельник.

Лідер ХДС та Міністр оборони Німеччини А.Крамп-Карренбауер @akk щойно особисто зустріла нашу 🇺🇦 «Мрію» в аеропорту Ляйпцига: найбільший транспортний літак світу АН-225 привіз до ФРН понад 10 млн. захисних масок. Спільно боремося із пандемією коронавірусу! https://t.co/UqaZOwgpAO — Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) April 27, 2020

Видео с прибытием "Мрии" опубликовало также Федеральное министерство обороны.

Imposante Erscheinung - Die

Antonov An-225 ist das größte #Frachtflugzeug der Welt. Im

Auftrag der #Bundeswehr hat

sie heute 10.000.000

Schutzmasken dabei. Vor den Augen von Ministerin Kramp-Karrenbauer @akk ist sie gerade in Leipzig gelandet.#FuerEuchGemeinsamStark pic.twitter.com/hUTDghfp2d — Verteidigungsministerium (@BMVg_Bundeswehr) April 27, 2020

Это часть общей поставки в Германию из Китая объемом около 25 миллионов масок.

По состоянию на 27 апреля, количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Германии превысило 155 тысяч, общее количество смертельных случаев возросло до 5750.

Напомним, ранее "Мрия" доставила медицинский груз из Китая в Варшаву. Аэропорт в связи с карантином попросил поклонников авиации не приезжать смотреть на самолет и организовал прямую трансляцию его прибытия.

В настоящее время в перевозках медицинского оборудования для борьбы с коронавируса из Китая в разные страны задействованы пять "Русланов" и "Мрия" "Авиалиний Антонова".

Подробнее об этом читайте в статье "Европейской правды": "Мрия" для НАТО: как украинские самолеты помогают Европе и США преодолеть эпидемию.