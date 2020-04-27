Джонсон обещает в ближайшие дни представить план выхода Британии из карантина

Премьер-министр Великобритании обещает в ближайшие дни представить план ослабления карантина в стране.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил, что правительство представит план ослабления карантина в стране в ближайшие дни.

Он отметил, что пока не может сказать, как быстро и когда именно может начаться ослабление.

"Хочу заверить, что эти решения будут приниматься с максимальной прозрачностью, и я буду делиться всеми нашими наработками и соображениями с вами, британским народом. Конечно, мы будем, как всегда, руководствоваться научно обоснованной информацией, как мы это делали с самого начала", - отметил Борис Джонсон.

Напомним, сегодня британский премьер впервые вышел на работу - через месяц после того, как у него обнаружили коронавирус. Он провел неделю в больнице Святого Фомы в Лондоне, включая три ночи в реанимации, после того как был госпитализирован 5 апреля.

Джонсон возвращается к своим постоянным обязанностям - председательство на очередном утреннем заседании правительства по ситуации с болезнью, переговоров со старшими министрами и официальными лицами.

Около 10 дней назад министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок говорил, что количество смертей от коронавируса пока слишком высоко, чтобы начинать обсуждать стратегию выхода из карантина, а его коллега Надин Доррис выразила мнение, что Великобритания сможет вернуться к нормальной жизни только после появления вакцины от коронавируса.

По состоянию на вечер 26 апреля, по данным Департамента здравоохранения и социальной защиты Британии, количество подтвержденных случаев коронавируса в стране выросло до 152 840, умерли 20 732 больных.

Англия, Шотландия и Уэльс вчера сообщили о значительно меньшем количестве смертей от коронавируса, чем накануне.