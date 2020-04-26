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Британія зафіксувала різке зниження смертності від коронавірусу

Неділя, 26 квітня 2020, 17:22

Англія, Шотландія й Уельс повідомили про значно меншу кількість ніж учора нових випадків смертей, пов'язаних з коронавірусом, у лікарнях.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sky News. 

Переважна більшість смертей сталися в Англії - там було підтверджено 336 випадків у порівнянні з 711, зареєстрованими вчора. Загальна цифра померлих у лікарнях регіону становить 18 420 осіб. 

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Шотландія повідомила про 18 випадків смерті від коронавірусу в лікарнях, і їх загальна кількість досягла 1249. Шотландія повідомила про 47 смертей в суботу.

Уельс повідомив про ще 14 смертельних випадків у лікарнях, загальна кількість досягла до 788. Уельс повідомив про 23 смерті в суботу.

Чиновники Північної Ірландії ще не оголосили свої останні дані.

Експерти застерігають від надмірної уваги щоденним даним і радять людям більше зважати на тижневу динаміку цифр. Крім того, іноді у вихідні дні може відбуватись затримка у звітності. 

Міністерство охорони здоров’я поки не оприлюднило загальні недільні дані по всій Британії.

Нагадаємо, у середу, 22 квітня, міністр охорони здоров'я Британії Метт Хенкок підтвердив, що країна досягла піку епідемії коронавірусу.

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Коронавірус Епідемія у цифрах Велика Британія
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