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В городах Финляндии из-за коронавируса вырос велосипедный трафик

Понедельник, 27 апреля 2020, 14:16

В нескольких крупных финских городах во время эпидемии коронавируса возросло количество велосипедистов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ежедневную финскую газету Keskisuomalainen.

Согласно подсчетам, на главных улицах Хельсинки этой весной было зафиксировано на 20% больше велосипедистов, чем за аналогичный период прошлого года, сообщил координатор велосипедного движения столицы Оскаре Каупинмяки.

Особенно возросло количество тех, кто совершает поездки на велосипеде с рекреационной целью.

В Куопио, восьмом по численности населения городе страны, коэффициент использования городских велосипедов тоже был выше по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

Как сообщалось, с начала мая Брюссель предоставит приоритет пешеходам и велосипедистам в центре города, чтобы способствовать соблюдению дистанции в связи с пандемией коронавируса.

Милан планирует внедрить одну из самых амбициозных в Европе схем перераспределения уличного пространства в пользу велосипедистов и пешеходов в ответ на кризис с коронавирусом.

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