Корабель, який міг добудувати "Північний потік-2", задекларував, що повертається до Росії

Російське судно "Академік Черський", що належить "Газпрому", який міністр енергетики РФ Александр Новак називав основним претендентом на добудову газопроводу "Північний потік-2", повертається в Росію.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише російське видання "Комерсант".

Трубоукладач "Академік Черський" залишив далекосхідний порт в Находці 9 лютого. Судно досягло берегів Мозамбіку, обігнуло Африку і прибуло на Канарські острови. Далі його маршрут був прокладений до єгипетського Порт-Саїда, куди воно повинно було прийти 30 квітня.

Однак "Академік Черський" так і не пройшов Гібралтарську протоку, а попрямував на північ Атлантики, взявши курс на Абердін у Великій Британії. Очікувалося, що судно прийде туди до 1 травня.

Але судно знову змінило курс - пунктом його призначення тепер вказано порт Находка, куди воно може прибути 1 липня. Зараз судно знаходиться в протоці Ла-Манш.

Нагадаємо, 21 грудня 2019 року США оголосили про запровадження санкцій проти трубопроводу "Північний потік-2", через що ключовий підрядник "Газпрому" компанія Allseas призупинила роботу над проєктом.

Росія після цього говорила, що зможе добудувати "Північний потік-2" своїми силами, без залучення закордонних підрядників.

Детальніше про механізм санкцій та можливості їхнього обходу читайте у статті "Американський удар по проєкту Путіна: чи зможуть санкції США зупинити Nord Stream 2".